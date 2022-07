Fuori dal governo e... da casa. Conte, l'imprevisto dopo il vertice M5s (Di sabato 16 luglio 2022) “Non tornare! Questa casa non aspetta te!”. Potremmo riassumere con l'ironica parafrasi di un celebre canzone di Mario Merola l'incidente capitato ieri sera a Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. dopo non aver votato la fiducia al Dl Aiuti al Senato innescando le dimissioni (congelate fino alla prossima settimana, nda) del premier Mario Draghi e la crisi di governo, il presidente del M5s sta passando di riunione in riunione scontrandosi con le varie anime del partito e con i suoi tre ministri che non intendono lasciare l'incarico. L'ex premier sembra aver perso il controllo dei suoi e poiché piove sempre sul bagnato, ieri sera, ha perso pure le chiavi di casa. Al termine di un vertice serale su cosa fare mercoledì quando Draghi riferirà alle Camere, ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) “Non tornare! Questanon aspetta te!”. Potremmo riassumere con l'ironica parafrasi di un celebre canzone di Mario Merola l'incidente capitato ieri sera a Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle.non aver votato la fiducia al Dl Aiuti al Senato innescando le dimissioni (congelate fino alla prossima settimana, nda) del premier Mario Draghi e la crisi di, il presidente del M5s sta passando di riunione in riunione scontrandosi con le varie anime del partito e con i suoi tre ministri che non intendono lasciare l'incarico. L'ex premier sembra aver perso il controllo dei suoi e poiché piove sempre sul bagnato, ieri sera, ha perso pure le chiavi di. Al termine di unserale su cosa fare mercoledì quando Draghi riferirà alle Camere, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Federazione Russa ha rapito e portato fuori dall'Ucraina circa 200.000 bambini. È l'allarme lanciato d… - lucianonobili : Non saper fare politica ha i suoi vantaggi. Per gli avversari e per il Paese. Con una sola mossa, potremmo finalmen… - emmedibi : E così il federatore del campo largo esce dal governo mentre Draghi si accingeva ad intervenire su cuneo fiscale,… - vitodet : RT @TV2000it: ??#Liza uccisa a quattro anni dai missili russi a #Vinnytsia diventa simbolo dell’ultima strage in #Ucraina La bimba, affetta… - ilfattovideo : Omicidio Mollicone, urla e insulti fuori dal Tribunale: intervengono i carabinieri – Video -

"Fuori dal ghetto", a Rosarno un festival cinematografico dedicato al lavoro Altreconomia Vandali imbrattano muro del Pantheon con vernice blu: “Gli alieni esistono” Imbrattato con la scritta “Aliens exist”. Scoprire chi è stato sarà difficile: sembra che le telecamere di sorveglianza siano fuori uso ... Migranti accampati fuori dalla Questura, Rubini (AIC): “Una vergogna” "Garantire i più basilari diritti umani" Riceviamo e pubblichiamo da parte di Rubini (Altra Idea di Città) Le immagini di decine di migranti accampati nei pressi della Questura di Ancona in attesa di ... Imbrattato con la scritta “Aliens exist”. Scoprire chi è stato sarà difficile: sembra che le telecamere di sorveglianza siano fuori uso ..."Garantire i più basilari diritti umani" Riceviamo e pubblichiamo da parte di Rubini (Altra Idea di Città) Le immagini di decine di migranti accampati nei pressi della Questura di Ancona in attesa di ...