Del Genio | “Se il Napoli fa questa squadra sono felicissimo”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 16 luglio 2022) Paolo Delè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, soffermandosi sul calciomercato delancora in pieno svolgimento. In realtà gli azzurri hanno ancora molto da sistemare. Si parla di Diallo come sostituto di Koulibaly, poi bisogna capire se Mertens bisogna considerarlo un ex oppure no, la situazione resta appesa ad un filo, come tante in casa. C’è il sogno Dybala con i contatti che si stanno intensificando. La netta sfiducia di Spalletti in Meret, con il nome di Navas del Psg che si fa sempre più spazio. C’è da capire se Petagna andrà al Monza, oltre Demme e Politano che chiedono la cessione. Insomma di problema in casa azzurra ci, ma ilsta lavorando per risolverli e per consegnare a Spalletti unacompetitiva. “Se ...