Covid, report Iss: nell'ultima settimana reinfezioni al 12% sui casi totali (Di sabato 16 luglio 2022) Il dato è in aumento rispetto a 7 giorni fa, quando si attestava al 10,8%. L'efficacia dei vaccini è dell'86% contro la malattia severa nei vaccinati con dose booster, scende invece al 50% contro il .. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 luglio 2022) Il dato è in aumento rispetto a 7 giorni fa, quando si attestava al 10,8%. L'efficacia dei vaccini è dell'86% contro la malattia severa nei vaccinati con dose booster, scende invece al 50% contro il ..

