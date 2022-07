Covid, contagi in discesa in Campania. Cinque le vittime (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 9785 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 41.447 test effettuati per un tasso di contagio del 23,60%, in calo rispetto al dato fatto registrare ieri e pari al 27,15%. Cinque le persone decedute nelle ultime 48 ore. Sale ancora, invece, il numero delle terapie intensive occupate, che passano da 29 a 32 (+3) mentre segno meno per le degenze ordinarie che passano da 720 a 711 (-9). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 9785 i positivi del giorno alinsui 41.447 test effettuati per un tasso dio del 23,60%, in calo rispetto al dato fatto registrare ieri e pari al 27,15%.le persone decedute nelle ultime 48 ore. Sale ancora, invece, il numero delle terapie intensive occupate, che passano da 29 a 32 (+3) mentre segno meno per le degenze ordinarie che passano da 720 a 711 (-9). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

