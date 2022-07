Cessione Sampdoria, Vidal: 'Cerberus più avanti, ma abbiamo altre due manifestazioni' (Di sabato 16 luglio 2022) In merito alla questione della possibile Cessione della Sampdoria si è espresso anche il trustee, e attuale proprietario effettivo del... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) In merito alla questione della possibiledellasi è espresso anche il trustee, e attuale proprietario effettivo del...

Pubblicità

Luca4424141448 : @NicoSchira Alla Sampdoria non si muove nulla. È in corso una cessione societaria. Fareste prima ad indagare su questo - sportli26181512 : Cessione Sampdoria, questione stadio: idea impianto al Watefront, incontro con il Genoa per il Ferraris: La cordata… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Sampdoria su Pjaca, può partire - MondoBN : MERCATO, Sampdoria su Pjaca, può partire - TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: #Sampdoria è arrivata ieri la manifestazione d'interesse non vincolante della cordata Cerberus/Redstone. Vertice con il #G… -