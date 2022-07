Calciomercato Lazio, tanti acquisti intelligenti e green (Di sabato 16 luglio 2022) I biancocelesti sono famosi per aver sempre svolto sessioni di Calciomercato in sordina. Non hanno mai davvero fatto colpi roboanti nell’era Lotito, e hanno sempre preferito arricchire la propria rosa di alcuni giovani conosciuti ai pochi da valorizzare. Alcuni esempi possono essere benissimo Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic o anche l’ex Stefan De Vrij. Tutti giocatori cresciuti esponenzialmente alla Lazio e diventati grandi a Roma. Finita ormai quest’ultima stagione di Serie A, era chiaro che i biancocelesti sarebbero dovuti intervenire in modo concreto viste le numerose uscite. tanti giocatori capitolini infatti hanno terminato il loro contratto, e hanno salutato Formello diretti in altri lidi. Difesa e centrocampo sono stati i ruoli più colpiti da questa migrazione. Per questo motivo, Lotito è intervenuto pesantemente sul ... Leggi su zon (Di sabato 16 luglio 2022) I biancocelesti sono famosi per aver sempre svolto sessioni diin sordina. Non hanno mai davvero fatto colpi roboanti nell’era Lotito, e hanno sempre preferito arricchire la propria rosa di alcuni giovani conosciuti ai pochi da valorizzare. Alcuni esempi possono essere benissimo Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic o anche l’ex Stefan De Vrij. Tutti giocatori cresciuti esponenzialmente allae diventati grandi a Roma. Finita ormai quest’ultima stagione di Serie A, era chiaro che i biancocelesti sarebbero dovuti intervenire in modo concreto viste le numerose uscite.giocatori capitolini infatti hanno terminato il loro contratto, e hanno salutato Formello diretti in altri lidi. Difesa e centrocampo sono stati i ruoli più colpiti da questa migrazione. Per questo motivo, Lotito è intervenuto pesantemente sul ...

