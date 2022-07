Brutte notizie per gli streamer: Twitch ha deciso di dimezzare i loro compensi, ecco il perché (Di sabato 16 luglio 2022) Cinquanta e cinquanta. Questa la decisione di Twitch che ha fatto storcere il naso a tutti gli streamer, che hanno visto vistosamente diminuire il proprio compendio sulla piattaforma di live-streaming di proprietà di Amazon, spin-off dell’ei fu Justin.tv. Twitch – Adobe StockUn portale che consente principalmente lo streaming di videogiochi, leader per di più nel settore nelle trasmissioni di eventi e competizioni eSports, dove finora gli streamer potevano vedere i proprio lavoro remunerato, più o meno adeguatamente. Già, finora. Partner e affiliati ricevevano il pagamento dagli abbonamenti, bit e altro per un minimo di 100 dollari. Una cifra drasticamente ridotta alla metà, a 50 dollari. La nuova soglia sarà introdotta a macchia di leopardo, di paese in paese. Twitch, l’Italia ... Leggi su computermagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Cinquanta e cinquanta. Questa la decisione diche ha fatto storcere il naso a tutti gli, che hanno visto vistosamente diminuire il proprio compendio sulla piattaforma di live-streaming di proprietà di Amazon, spin-off dell’ei fu Justin.tv.– Adobe StockUn portale che consente principalmente lo streaming di videogiochi, leader per di più nel settore nelle trasmissioni di eventi e competizioni eSports, dove finora glipotevano vedere i proprio lavoro remunerato, più o meno adeguatamente. Già, finora. Partner e affiliati ricevevano il pagamento dagli abbonamenti, bit e altro per un minimo di 100 dollari. Una cifra drasticamente ridotta alla metà, a 50 dollari. La nuova soglia sarà introdotta a macchia di leopardo, di paese in paese., l’Italia ...

