Bayern Monaco, Salihamidzic: «Rispetto Ronaldo, ma non lo vogliamo» (Di sabato 16 luglio 2022) . Le parole de ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, smentisce così a Sport1 i rumors che vorrebbero Cristiano Ronaldo prossimo a un trasferimento in Baviera. Le sue dichiarazioni: «Ho grande Rispetto di Cristiano Ronaldo, dei suoi successi e della sua carriera. Ma ripeto: non è stato e non è un nostro obiettivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

