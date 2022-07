World Games 2022 oggi: orari venerdì 15 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 15 luglio 2022) oggi, venerdì 15 luglio, si terrà l’ottava giornata di gare dell’11ma edizione dei World Games, che si disputa a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti. Si inizierà con la canoa polo alle 16.00 italiane e si chiuderà con il biliardo attorno alle 05.00 italiane. Diretta streaming degli eventi principali su Olympic Channel, diretta live testuale su OA Sport. Di seguito il calendario odierno dell’11ma edizione dei World Games con tutti gli italiani oggi protagonisti. LA DIRETTA LIVE DI oggi DEI World Games (15 luglio) programma World Games 2022 ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022)15, si terrà l’ottava giornata di gare dell’11ma edizione dei, che si disputa a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti. Si inizierà con la canoa polo alle 16.00 italiane e si chiuderà con il biliardo attorno alle 05.00 italiane. Direttadegli eventi principali su Olympic Channel, diretta live testuale su OA Sport. Di seguito il calendario odierno dell’11ma edizione deicon tutti gliprotagonisti. LA DIRETTA LIVE DIDEI(15...

Coninews : Aerobica azzurra stellare ai World Games! ??????? L'avventura americana delle delegazione italiana senior di ginnast… - OA_Sport : Splendida medaglia d'argento per la nazionale italiana di flag football. Gli azzurri tengono testa fino alla fine a… - zazoomblog : Biliardo World Games 2022: Marco Zanetti eliminato agli ottavi nella carambola 3 sponde maschile - #Biliardo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIDAF - Flag football, Italia in finale contro gli Stati Uniti ai World Games di Birmingham - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIDAF - Flag football, Italia in finale contro gli Stati Uniti ai World Games di Birmingham -