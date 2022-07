Vettel vittima di bullismo | ' Da piccolo mi ruppero un trofeo'

(Di venerdì 15 luglio 2022) Quattro titoli iridati e tanti record in Formula 1 non bastano per dimenticare e cancellare alcune ferite profonde. Sebastianancora si porta dentro un brutto episodio diche ha ...

Quattro titoli iridati e tanti record in Formula 1 non bastano per dimenticare e cancellare alcune ferite profonde. Sebastian Vettel ancora si porta dentro un brutto episodio di bullismo che ha vissuto quando era un bambino. Sul web infatti sta circolando nuovamente una vecchia intervista del 1998 alla tv tedesca Spiegel TV, in cui il pilota, quattro volte campione del mondo, appena undicenne rivela con grande tristezza che è stato vittima di bullismo e che gli hanno distrutto il trofeo che avevo portato a scuola.