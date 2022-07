Ultime Notizie Roma del 15-07-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale venerdì 15 luglio Buongiorno da Francesco Vitale draghi si dimette dopo lo strappo del MoVimento 5 Stelle che non ha votato al senato La fiducia sul decreto aiuti ma Mattarella respinge le dimissioni rinvia il premier e le camere per effettuare nella sede proprie una valutazione della determinata l’Europa Guarda l’Italia con preoccupato stupore dice Gentiloni totale incredulità per gli sviluppi politici del presidente di Confindustria Bonomi l’Arabia Saudita ha annunciato l’apertura del proprio spazio aereo vettori civili senza discriminazioni compresi i voli da e per Israele per il presidente degli Stati Uniti Joe biden atteso al geriatra si tratta di una decisione storica intanto l’ambasciata americana a chi aveva chiesto gli americani regina di lasciare immediatamente il paese utilizzando mezzi ...