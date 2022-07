Terribile incidente coi fuochi d’artificio costa la vita a due persone: le immagini shock – VIDEO (Di venerdì 15 luglio 2022) In occasione di uno spettacolo pirotecnico sono decedute due persone: un bimbo di soli 7 anni e sua sorella di 24. L’episodio è avvenuto in Francia, a Cholet. I fuochi d’artificio erano stati sparati per festeggiare la Festa nazionale francese del 14 luglio. Una tragedia che ha scioccato un intero Paese. Una tragedia assurda è L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 15 luglio 2022) In occasione di uno spettacolo pirotecnico sono decedute due: un bimbo di soli 7 anni e sua sorella di 24. L’episodio è avvenuto in Francia, a Cholet. Ierano stati sparati per festeggiare la Festa nazionale francese del 14 luglio. Una tragedia che ha scioccato un intero Paese. Una tragedia assurda è L'articolo NewNotizie.it.

