Sciopero taxi mercoledì 20 e giovedì 21 luglio 2022: la protesta a Roma (e non solo) (Di venerdì 15 luglio 2022) Continuano a protestare i tassisti. E continuano a farlo in ogni parte d’Italia, creando non pochi disagi ai cittadini. Se nei giorni scorsi la Capitale ha dovuto fare i conti con un presidio fisso davanti a Palazzo Chigi, tra risse, petardi e fumogeni, ora i sindacati hanno deciso di andare via, soprattutto dopo il momento ‘delicato’ che sta vivendo la politica italiana e dopo la comunicazione di Draghi, che ha presentato le sue dimissioni, poi respinte da Mattarella. Nonostante questo momento di ‘pace’, i sindacati non mollano e lo Sciopero di mercoledì 20 e giovedì 21 luglio resta confermato. Niente più presidio dei tassisti a Palazzo Chigi “Alla luce delle dimissioni presentate dal primo ministro, Mario Draghi, al Presidente Mattarella e da questo poi respinte, l’attività parlamentare, sia d’aula ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Continuano are i tassisti. E continuano a farlo in ogni parte d’Italia, creando non pochi disagi ai cittadini. Se nei giorni scorsi la Capitale ha dovuto fare i conti con un presidio fisso davanti a Palazzo Chigi, tra risse, petardi e fumogeni, ora i sindacati hanno deciso di andare via, soprattutto dopo il momento ‘delicato’ che sta vivendo la politica italiana e dopo la comunicazione di Draghi, che ha presentato le sue dimissioni, poi respinte da Mattarella. Nonostante questo momento di ‘pace’, i sindacati non mollano e lodi20 e21resta confermato. Niente più presidio dei tassisti a Palazzo Chigi “Alla luce delle dimissioni presentate dal primo ministro, Mario Draghi, al Presidente Mattarella e da questo poi respinte, l’attività parlamentare, sia d’aula ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riprende a mezzanotte il servizio taxi che si era fermato in seguito alle proteste contro il ddl concorrenza. A seg… - MediasetTgcom24 : Taxi, stop al presidio a Palazzo Chigi e ripresa del servizio: confermato lo sciopero per il 20 e 21 luglio #taxi… - myrtamerlino : 40 gradi in tutta Italia e i taxisti bloccano un Paese intero per due giorni. Davvero difficile capirne le ragioni,… - UGLConf : Su Il Messaggero lo sciopero dei Taxi, Pietro Marinelli UGL-Taxi «Noi restiamo a oltranza, questa situazione non è… - CorriereCitta : Sciopero #taxi mercoledì 20 e giovedì 21 luglio 2022: la protesta a Roma (e non solo) -