Ponte, al via la raccolta fondi per un parco giochi inclusivo (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – “Realizzare nei giardini di via Borgo un parco giochi inclusivo, dove i bambini, anche quelli con disabilità, possano giocare insieme: è questo l’obiettivo del Comune di Ponte, insieme alla Pro Loco ‘La Rinascente’”. Ad annunciarlo è Maria Fatima Simeone, consigliera comunale di Ponte delegata dal sindaco Marco Fusco a seguire l’iniziativa, insieme al presidente della Pro Loco ‘La Rinascente’ Davide Fusco. “Come Comune abbiamo già dei fondi a disposizione – aggiunge la Simeone – ed ora insieme alla Pro Loco ci siamo attivati per reperirne altri anche da privati. Una raccolta fondi che servirà proprio a raggiungere la cifra necessaria per acquistare le attrezzature e i giochi inclusivi e per rendere questo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Realizzare nei giardini di via Borgo uninclusivo, dove i bambini, anche quelli con disabilità, possano giocare insieme: è questo l’obiettivo del Comune di, insieme alla Pro Loco ‘La Rinascente’”. Ad annunciarlo è Maria Fatima Simeone, consigliera comunale didelegata dal sindaco Marco Fusco a seguire l’iniziativa, insieme al presidente della Pro Loco ‘La Rinascente’ Davide Fusco. “Come Comune abbiamo già dei fondi a disposizione – aggiunge la Simeone – ed ora insieme alla Pro Loco ci siamo attivati per reperirne altri anche da privati. Unafondi che servirà proprio a raggiungere la cifra necessaria per acquistare le attrezzature e iinclusivi e per rendere questo ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ponte Morandi, via al processo: il comitato dei parenti delle vittime chiede (di nuovo) di essere parte civile. “Es… - TV7Benevento : PONTE. Al via la raccolta fondi 'Comune e ‘La Rinascente’ insieme per un parco giochi inclusivo -… - 48giacelli : @ilgiornale questa e' una novita'che dobbiamo chiedere al popolo velato per intitolare un ponte o una via ?ma chi l… - SaunaLambrate : Il tuo #venerdì passalo con noi di @SaunaLambrate di VIA PONTE DI LEGNO 3 #cuckoldingclub #coppiaitaliana… - Carlino_Pesaro : Da lunedì i lavori in via ponte Metauro -

SASSO KLEINER " FERRATA HARRY POTTER A GRESSONEY LA TRINITÈ ... circa 60 m O re salita : 0,30 h Ore Discesa : 0,20 h Totale ore : 0,50 h Traverso su ponte a cavo ... Si raggiunge l'inizio della "Via ferrata" consistente in un breve tratto inclinato con 4 scalini che ... Farmacie - Cronaca - lanazione.it ... via Montalbano 371a (0573.929216) MONTAGNA SAN MARCELLO PITEGLIO E ABETONE CUTIGLIANO Farmacia comunale di San Marcello via Marconi 49 (0573.630176) e Fiumalbo SAMBUCA Del Ponte via Ponte alla ... il Resto del Carlino Agrigento, sosta selvaggia fra le vie del centro: raffica di multe Gli agenti della Polizia Municipale di Agrigento hanno effettuato ben 25 contravvenzioni in meno di mezz'ora dopo un controllo fra la vie principali della citt ... Alba: inaugurato l’ufficio operativo AIPo nell’ex palazzo di Giustizia dal Ponte via Trimaglio nel comune di Busca alla confluenza in Po nel comune di Lombriasco; sul torrente Varaita (affluente destro del fiume Po) dal ponte del strada SR589 nel comune di Costigliole ... ... circa 60 m O re salita : 0,30 h Ore Discesa : 0,20 h Totale ore : 0,50 h Traverso sua cavo ... Si raggiunge l'inizio della "ferrata" consistente in un breve tratto inclinato con 4 scalini che ......Montalbano 371a (0573.929216) MONTAGNA SAN MARCELLO PITEGLIO E ABETONE CUTIGLIANO Farmacia comunale di San MarcelloMarconi 49 (0573.630176) e Fiumalbo SAMBUCA Delalla ... Da lunedì i lavori in via ponte Metauro Gli agenti della Polizia Municipale di Agrigento hanno effettuato ben 25 contravvenzioni in meno di mezz'ora dopo un controllo fra la vie principali della citt ...dal Ponte via Trimaglio nel comune di Busca alla confluenza in Po nel comune di Lombriasco; sul torrente Varaita (affluente destro del fiume Po) dal ponte del strada SR589 nel comune di Costigliole ...