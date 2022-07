Omicidio Serena Mollicone, assolti i Mottola: la sentenza (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Giorgia Sodaro) – A 21 anni dall’Omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001, è arrivata la sentenza della Corte d’Assise del Tribunale di Cassino: il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, il figlio Marco, e la moglie Annamaria sono stati assolti. assolti anche Quatrale e Suprano. La sentenza è arrivata dopo circa 8 ore di Camera di Consiglio. I giudici hanno lasciato l’aula alle 11.18 e sono usciti con il verdetto alle 19.30. “È uscita la verità”, il commento di Marco Mottola dopo la sentenza, accolta con lacrime e abbracci dagli imputati e dalle loro famiglie. “La verità è ben altra, non ci fermeremo di fronte a questa meschinità”, ha detto dal canto suo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Giorgia Sodaro) – A 21 anni dall’di, la giovane di Arce uccisa nel 2001, è arrivata ladella Corte d’Assise del Tribunale di Cassino: il maresciallo dei carabinieri Franco, il figlio Marco, e la moglie Annamaria sono statianche Quatrale e Suprano. Laè arrivata dopo circa 8 ore di Camera di Consiglio. I giudici hanno lasciato l’aula alle 11.18 e sono usciti con il verdetto alle 19.30. “È uscita la verità”, il commento di Marcodopo la, accolta con lacrime e abbracci dagli imputati e dalle loro famiglie. “La verità è ben altra, non ci fermeremo di fronte a questa meschinità”, ha detto dal canto suo ...

