Netflix e la pubblicità | ora anche qui

Leggi su diredonna

(Di venerdì 15 luglio 2022)e la: come ha reagito il pubblico? La notizia è stata battuta da poche ore, e già ha fatto il giro del mondo. Una vera e propria doccia fredda per tutti gli appassionati di streaming, che ora, si trovano davanti a un vero e proprio dilemma: come reagire di fronte a questo comunicato così spiazzante, ma soprattutto inaspettato? Che fare: bloccare la propria iscrizione mensile o rimanere fedeli alle nuove politiche della piattaforma e scendere a compromessi?, le preoccupazioni. I fan hanno manifestato forte diniego a riguardo, ese sparsi in tutto il mondo, i toni sono stati pressoché inequivocabili: NIENTE. Un grande e granitico NO a tutte quelle fastidiosissime inserzioni create ad hoc per la sponsorizzazione di prodotti o brand di punta, che inserendosi ...