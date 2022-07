Napoli, presentato a Dimaro Kvaratskhelia. Queste le sue parole... (Di venerdì 15 luglio 2022) Napoli a Dimaro, presentato Kvaratskhelia: "Non sono qui per sostituire Insigne, voglio imparare tanto da Luciano Spalletti, mi ispiro a Ronaldo" Khvicha Kvaratskhelia, neo centrocampista del Napoli, è stato presentato in conferenza stampa a Dimaro. Queste le parole dl calciatore giorgiano: "Per me e' un grande stimolo giocare nel Napoli, che e' una grande squadra. Non vedo l'ora di giocare partite importanti. Non sono venuto qui per sostituire Insigne, è un grandissimo giocatore, spero di ritagliarmi uno spazio. -afferma Kvaratskhelia -Ho scelto Napoli perche' e' una squadra molto forte, che gioca un bel calcio. Quando ho saputo dell'interessamento del ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 15 luglio 2022): "Non sono qui per sostituire Insigne, voglio imparare tanto da Luciano Spalletti, mi ispiro a Ronaldo" Khvicha, neo centrocampista del, è statoin conferenza stampa aledl calciatore giorgiano: "Per me e' un grande stimolo giocare nel, che e' una grande squadra. Non vedo l'ora di giocare partite importanti. Non sono venuto qui per sostituire Insigne, è un grandissimo giocatore, spero di ritagliarmi uno spazio. -afferma-Ho sceltoperche' e' una squadra molto forte, che gioca un bel calcio. Quando ho saputo dell'interessamento del ...

