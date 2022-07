‘Mozzarella’ di cocaina in camera da letto, arrestato (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) – I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Raffaele Tizzano, 33enne di Brusciano già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto una “mozzarella” di cocaina (dalla forma dell’involucro che richiama la forma del latticino) del peso di 717 grammi e 7 panetti di hashish per oltre 600 grammi di sostanza. Era tutto in uno zaino, in camera da letto. Tizzano è finito in carcere, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) – I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hannoper detenzione di droga a fini di spaccio Raffaele Tizzano, 33enne di Brusciano già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto una “mozzarella” di(dalla forma dell’involucro che richiama la forma del latticino) del peso di 717 grammi e 7 panetti di hashish per oltre 600 grammi di sostanza. Era tutto in uno zaino, inda. Tizzano è finito in carcere, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

