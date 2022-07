L’estate e i nemici della schiena

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 15 luglio 2022) Finalmente estate e con l’arrivo delle vacanze cresce la voglia di recuperare il tempo perso durante l’anno, tra sedentarietà e posture scorrette che hanno messo a dura prova il nostro organismo. Alcune situazioni di rischio, tipicamente estive, possono far insorgere disturbi e dolori alla nostra, rovinandoci le vacanze e magari richiedendo, al nostro ritorno a casa, accertamenti medici. In questo caso sarà possibile optare per strumenti diagnostici non invasivi che sfruttano la tecnologia in 3D. Cosa fare? Innanzitutto, prevenire comportamenti sbagliati: di seguito alcuni consigli degli esperti del Laboratorio di Attività Motoria Adattata (LAMA), dell’Università di Pavia su COSA NON FARE per scongiurare l’insorgere di un fastidioso mal diin vacanza: – Non improvvisarsi sportivi: la classica “corsetta” per rimettersi in forma, la moda ...