L’attaccante del Liverpool Diogo Jota ha escluso Community Shield per un infortunio al tendine del ginocchio (Di venerdì 15 luglio 2022) Sito inglese: L’attaccante del Liverpool Diogo Jota è stato escluso dall’FA Community Shield contro il Manchester City alla fine di questo mese a causa del ripetersi di un problema al tendine del ginocchio. Il nazionale portoghese ora affronta una corsa contro il tempo per essere in forma per l’esordio della Premier League dei Reds in casa del Fulham il 6 agosto. Il manager Jurgen Klopp crede che il portiere Alisson Becker, che ha anche saltato l’amichevole vinta per 2-0 sul Crystal Palace a Singapore per precauzione, sarà pronto per la partita contro il City al King Power Stadium di Leicester il 30 luglio. Anche il portiere del Liverpool Alisson Becker ha saltato la vittoria amichevole sul Crystal Palace (Mike ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) Sito inglese:delè statodall’FAcontro il Manchester City alla fine di questo mese a causa del ripetersi di un problema aldel. Il nazionale portoghese ora affronta una corsa contro il tempo per essere in forma per l’esordio della Premier League dei Reds in casa del Fulham il 6 agosto. Il manager Jurgen Klopp crede che il portiere Alisson Becker, che ha anche saltato l’amichevole vinta per 2-0 sul Crystal Palace a Singapore per precauzione, sarà pronto per la partita contro il City al King Power Stadium di Leicester il 30 luglio. Anche il portiere delAlisson Becker ha saltato la vittoria amichevole sul Crystal Palace (Mike ...

Pubblicità

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walter… - SimoneGambino : Su Tommaso Mancini (2004), attaccante del Vicenza del quale si è discusso oggi durante l’incontro tra Bozzo e il Mi… - marcoconterio : ?????????? L'attaccante del #Flamengo Pedro potrebbe tornare in Europa: ci pensano il #Monza e due club di Premier Leag… - FratelliRosson : L'ultima amichevole pre campionato del Milan dovrebbe essere il 6 agosto contro il Vicenza club di Serie C in cui m… - BorgeseGiovanni : @labaro1900 Sinceramente in questa seconda fase di mercato, non considerare una priorità l’avere un altro attaccant… -

Tmw - La Roma accelera e supera il Napoli per Dybala: offerta ufficiale da 6 milioni più bonus L'attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, è una suggestione anche per il Napoli nonostante le difficoltà e le cifre per un'operazione del genere. Dybala - Napoli, scatto Roma Secondo quanto ... Nizza, avanzata offerta per Ilie Commenta per primo Secondo quanto riportato da L'Equipe , il Nizza avrebbe avanzato un'offerta per Ilie del Rapid Bucarest . Il club francese infatti avrebbe offerto 5 milioni di euro per l'attaccante classe 2003. Tifo Cosenza argentino, svincolato dalla Juventus, è una suggestione anche per il Napoli nonostante le difficoltà e le cifre per un'operazionegenere. Dybala - Napoli, scatto Roma Secondo quanto ...Commenta per primo Secondo quanto riportato da'Equipe , il Nizza avrebbe avanzato un'offerta per IlieRapid Bucarest . Il club francese infatti avrebbe offerto 5 milioni di euro perclasse 2003. Ex Cosenza, l'attaccante Galantucci è della Brutium