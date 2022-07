F1 GP Francia 2022, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 15 luglio 2022) Prosegue il dodicesimo appuntamento del Mondiale di F1, vale a dire il Gran Premio di Francia 2022 a Le Castellet: il sabato propone le prove libere 3 e poi le qualifiche, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming con tutte le informazioni sul canale tv. Caccia alla pole attesissima sul circuito transalpino del Paul Ricard, è l’occasione d’oro per la Ferrari per accorciare ancora in classifica. Prima però spazio alle FP3 alle ore 13 italiane, con le qualifiche che scatteranno alle ore 16. La diretta tv è prevista su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e streaming su Sky Go, diretta delle qualifiche anche in chiaro su TV8. diretta scritta su ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Prosegue il dodicesimo appuntamento del Mondiale di F1, vale a dire il Gran Premio dia Le Castellet: ilpropone le prove libere 3 e poi le, ecco di seguitotv econ tutte le informazioni sultv. Caccia alla pole attesissima sul circuito transalpino del Paul Ricard, è l’occasione d’oro per la Ferrari per accorciare ancora in classifica. Prima però spazio alle FP3 alle ore 13 italiane, con leche scatteranno alle ore 16. Latv è prevista su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) esu Sky Go,delleanche in chiaro su TV8.scritta su ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Francia, incendio brucia mille ettari di foresta: immagini impressionanti - AzzurreFIGC : ??????????'?? ???????? 2022 Le 11 #Azzurre ?? scelte dalla Ct Milena #Bertolini per ???? #Francia ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 2… - espressonline : L’«Operation Renzi» in Italia. I favori di Macron in Francia. Gli incontri con Biden e Netanyahu. 124 mila document… - muttinis : RT @FederGolf: Dopo essere stata tra le artefici del successo in Svizzera del Resto del mondo nella sfida agli USA all’Arnold Palmer Cup 20… - chiara4eyes : RT @fratotolo2: 'È da irresponsabili andare al voto ora con la pandemia e la guerra' (cit) Olanda: marzo 2021 Germania: settembre 2021 Nor… -