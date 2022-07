Empoli, idea Cambiaghi per l'attacco (Di venerdì 15 luglio 2022) Come riportato da Sportitalia, su Nicolò Cambiaghi c'è il forte interesse dell'Empoli. I toscani hanno individuato nel... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Come riportato da Sportitalia, su Nicolòc'è il forte interesse dell'. I toscani hanno individuato nel...

Pubblicità

samuel_sulpizi : Io resto dell’idea che, in futuro, soltanto Adidas o Nike potrebbero salvare la situazione. Dai ragazzi, parliamoci… - fiorentina_it : Non solo #Bajrami dell’#Empoli, altri due profili intrigano per sostituire l’infortunato #Castrovilli. #LuisAlberto… - sportli26181512 : Lecce, idea Di Francesco per l'attacco: Dopo l'ultima stagione a Empoli, in Serie A, Federico Di Francesco potrebbe… - OdeonZ__ : Gli affari del giorno: Lecce su Falcone, De Winter-Empoli ufficiale il prestito - CalcioOggi : Gli affari del giorno: Lecce su Falcone, De Winter-Empoli ufficiale il prestito - La Gazzetta dello Sport -