Don't Make Me Go, la recensione: padre e figlia on the road, una bella sorpresa su Prime Video (Di venerdì 15 luglio 2022) La recensione di Don't Make Me Go, sorprendente road movie incentrato su un viaggio per le strade americane di un padre e una figlia. Un piccolo road movie che scalda il cuore, una piacevole sorpresa in arrivo su Prime Video il 15 luglio. La nostra recensione di Don't Make Me Go mette in luce le qualità di una pellicola che, pur raccontando una storia non particolarmente originale, trova il modo di stupirci ed emozionarci. Il tutto grazie a una sceneggiatura delicata e ben calibrata e grazie alle performance dei due protagonisti della storia, John Cho e l'esordiente Mia Isaac. La chimica tra i due interpreti, qui nel ruolo di padre e figlia, è palpabile e contribuisce a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022) Ladi Don'tMe Go, sorprendentemovie incentrato su un viaggio per le strade americane di une una. Un piccolomovie che scalda il cuore, una piacevolein arrivo suil 15 luglio. La nostradi Don'tMe Go mette in luce le qualità di una pellicola che, pur raccontando una storia non particolarmente originale, trova il modo di stupirci ed emozionarci. Il tutto grazie a una sceneggiatura delicata e ben calibrata e grazie alle performance dei due protagonisti della storia, John Cho e l'esordiente Mia Isaac. La chimica tra i due interpreti, qui nel ruolo di, è palpabile e contribuisce a ...

