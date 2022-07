Dimissioni Draghi | Salvini sente i suoi | totale adesione a parole premier

(Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Come già accaduto ieri, anche questa mattinata è stata caratterizzata da incontri, telefonate e video-collegamenti tra Matteoe i dirigenti della Lega. C’è piena sintonia su cosa fare nei prossimi giorni econdivisione delledel Presidente Mario, secondo il quale lo strappo di ieri “ha fatto venir meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”, per le scelte irresponsabili dei Cinque Stelle, i più validi alleati del Pd. Fra gli altri,ha sentito Giancarlo Giorgetti, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, i vicesegretari, i capigruppo e Roberto Calderoli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

meb : Il Movimento Cinque Stelle è stato ed è ancora oggi la causa dei principali problemi della politica italiana. Aver… - il_cappellini : L'Adnkronos segnala che le dimissioni di Draghi sono la principale notizia del sito dell'agenzia di stampa russa Tass - TgLa7 : ????#Governo: #Mattarella respinge dimissioni di #Draghi ???? - StefaniaVaselli : RT @MMaXXprIIme: Dare miliardi e armi all'Ucraina si ma accettare le dimissioni di #Draghi no? - Pacaco63 : 'Hai fatto il gioco di Conte' -

Dalledialla richiesta di elezioni subito, dallo strappo dei Cinque Stelle alle divisioni nel centrodestra fino alla corsa per Palazzo Chigi.- I vari schieramenti politici in una girandola di interviste tweet ieri nella giornata cruciale del passo indietro di ...Ieri sono arrivate le dimissioni del premier Mario Draghi dopo lo strappo del M5S che non ha votato il Decreto Aiuti. Dimissioni respinte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ha ...Sergio Mattarella, capo dello Stato, non ha accettato le dimissioni presentate da Draghi. Giuseppe Conte – Nanopress.it Inoltre, ha chiesto al presidente del Consiglio di rendere conto della sua ...