Crisi Governo: Draghi si dimette, il Colle respinge. Che succede ora? (Di venerdì 15 luglio 2022) La Crisi di Governo è iniziata ufficialmente alle 18.45 di ieri, giovedì 14 agosto, quando cioè il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato di voler rassegnare le proprie dimissioni. Ma facciamo un passo indietro: tutto è iniziato qualche ora prima quando in Senato è sì passato l’ok alla fiducia al dl Aiuti ma senza il sostegno del M5s che – come già successo alla Camera – al momento del voto ha disertato l’Aula. Draghi si dimette, è Crisi A quel punto il Premier è salito al Colle per un breve colloqui con il Capo dello Stato Mattarella, quindi si è presentato in Consiglio dei Ministri per annunciare la volontà di dimettersi. “Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 luglio 2022) Ladiè iniziata ufficialmente alle 18.45 di ieri, giovedì 14 agosto, quando cioè il Presidente del Consiglio Marioha annunciato di voler rassegnare le proprie dimissioni. Ma facciamo un passo indietro: tutto è iniziato qualcheprima quando in Senato è sì passato l’ok alla fiducia al dl Aiuti ma senza il sostegno del M5s che – come già successo alla Camera – al momento del voto ha disertato l’Aula.si, èA quel punto il Premier è salito alper un breve colloqui con il Capo dello Stato Mattarella, quindi si è presentato in Consiglio dei Ministri per annunciare la volontà dirsi. “Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della ...

