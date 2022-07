Crisi di governo: i fattori internazionali di rischio (Di venerdì 15 luglio 2022) Se le radici della Crisi di governo italiana sono principalmente da ricondursi a ragioni di politica interna, non bisogna comunque sottovalutare il fattore internazionale (anche per quanto riguarda le ripercussioni che potrebbero emergere nel prossimo futuro). È noto che, con l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi lo scorso anno, la politica estera italiana ha presentato una svolta decisamente atlantista, abbandonando le sbandate filocinesi del governo giallorosso. Oltre a godere di legami piuttosto saldi con l’attuale amministrazione americana, Draghi ha sin da subito raffreddato i rapporti con Mosca e Pechino. In primis, il premier dimissionario ha cercato in tutti i modi di ottenere il sostegno di Joe Biden per rilanciare l’influenza italiana sulla Libia: un Paese che risulta al momento “spartito” tra Russia e Turchia. Una ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 luglio 2022) Se le radici delladiitaliana sono principalmente da ricondursi a ragioni di politica interna, non bisogna comunque sottovalutare il fattore internazionale (anche per quanto riguarda le ripercussioni che potrebbero emergere nel prossimo futuro). È noto che, con l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi lo scorso anno, la politica estera italiana ha presentato una svolta decisamente atlantista, abbandonando le sbandate filocinesi delgiallorosso. Oltre a godere di legami piuttosto saldi con l’attuale amministrazione americana, Draghi ha sin da subito raffreddato i rapporti con Mosca e Pechino. In primis, il premier dimissionario ha cercato in tutti i modi di ottenere il sostegno di Joe Biden per rilanciare l’influenza italiana sulla Libia: un Paese che risulta al momento “spartito” tra Russia e Turchia. Una ...

