Covid rallenta la crescita settimanale, ma aumenta il numero morti (Di venerdì 15 luglio 2022) - I dati settimanali della fondazione Gimbe. Picco dei contagi entro fine luglio. Pressione sugli ospedali e aumento dei ricoveri in terapia ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 luglio 2022) - I dati settimanali della fondazione Gimbe. Picco dei contagi entro fine luglio. Pressione sugli ospedali e aumento dei ricoveri in terapia ...

Pubblicità

salutegreen24 : (Adnkronos) - Rallenta la crescita dei nuovi contagi Covid in Italia. Secondo quanto rileva l'ultimo monitoraggio d… - andvaccaro : RT @marghiadnsal: Aumentano i nuovi contagi #Covid, ma più lentamente. Il monitoraggio @GIMBE e le conseguenze per servizi ed economia se… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: #Covid19, news. Rallenta curva contagi, in autunno doppia vaccinazione con influenza. LIVE - StefaniaFalone : RT @marghiadnsal: Aumentano i nuovi contagi #Covid, ma più lentamente. Il monitoraggio @GIMBE e le conseguenze per servizi ed economia se… - SkyTG24 : #Covid19, news. Rallenta curva contagi, in autunno doppia vaccinazione con influenza. LIVE -