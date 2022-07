Covid Italia, Rezza: “Incidenza cresce a ritmo più lento, Rt in calo” (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “Anche questa settimana continua a crescere il tasso di Incidenza dei casi di Covid nel nostro Paese, anche se a un ritmo un po’ più lento. Notiamo una lieve inversione di tendenza dell’Rt, che diminuisce leggermente ma resta al di sopra dell’unità, che rappresenta una soglia epidemica”. A fare il punto è il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel video di commento ai dati del monitoraggio settimanale sull’epidemia Covid-19 in Italia. Nell’ultima settimana si registra “un bell’aumento per quanto riguarda i ricoveri in area medica, mentre fortunatamente non assistiamo a una congestione dei posti di terapia intensiva”, prosegue. Si coglie, dunque, “qualche piccolo segnale di miglioramento”, ma “la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “Anche questa settimana continua are il tasso didei casi dinel nostro Paese, anche se a unun po’ più. Notiamo una lieve inversione di tendenza dell’Rt, che diminuisce leggermente ma resta al di sopra dell’unità, che rappresenta una soglia epidemica”. A fare il punto è il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, nel video di commento ai dati del monitoraggio settimanale sull’epidemia-19 in. Nell’ultima settimana si registra “un bell’aumento per quanto riguarda i ricoveri in area medica, mentre fortunatamente non assistiamo a una congestione dei posti di terapia intensiva”, prosegue. Si coglie, dunque, “qualche piccolo segnale di miglioramento”, ma “la ...

