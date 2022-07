Cina: effetto Covid sul Pil, +0,4% nel secondo trimestre (Di venerdì 15 luglio 2022) La Cina segna nel secondo trimestre un Pil in crescita annua dello 0,4%, pagando un conto salatissimo per le politiche della 'tolleranza zero' al Covid - 19, costata tra l'altro a Shanghai il blocco ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Lasegna nelun Pil in crescita annua dello 0,4%, pagando un conto salatissimo per le politiche della 'tolleranza zero' al- 19, costata tra l'altro a Shanghai il blocco ...

