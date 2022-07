Calciomercato Genoa: dopo l’arrivo di Dragusin, Spors prepara le cessioni (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Genoa si presenta ai nastri di partenza della Serie B come una delle principali accreditate alla promozione. Il Grifone, nonostante l’arrivo della nuova proprietà a stelle e strisce, non è riuscito ad evitare l’onta della retrocessione e spera di rimediare già dal prossimo campionato. Per questo motivo, i rossoblù stanno operando oculatamente sul Calciomercato, alla ricerca dei giusti tasselli che possano garantire qualità in serie cadetta. Ecco perché, i liguri si sono assicurati già da tempo Massimo Coda, autore di 42 reti negli ultimi due anni al Lecce e capocannoniere dell’ultimo torneo di B. I genovesi, tuttavia, hanno deciso di puntellare anche la difesa, ufficializzando l’arrivo di Radu Dragusin dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un colpo utile anche in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilsi presenta ai nastri di partenza della Serie B come una delle principali accreditate alla promozione. Il Grifone, nonostantedella nuova proprietà a stelle e strisce, non è riuscito ad evitare l’onta della retrocessione e spera di rimediare già dal prossimo campionato. Per questo motivo, i rossoblù stanno operando oculatamente sul, alla ricerca dei giusti tasselli che possano garantire qualità in serie cadetta. Ecco perché, i liguri si sono assicurati già da tempo Massimo Coda, autore di 42 reti negli ultimi due anni al Lecce e capocannoniere dell’ultimo torneo di B. I genovesi, tuttavia, hanno deciso di puntellare anche la difesa, ufficializzandodi Radudalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un colpo utile anche in ...

