(Di venerdì 15 luglio 2022) Scoppia il caso in unapugliese: una bimba di 7 anni è stataa causa delle moltissimedurante l'anno scolastico. Ihanno deciso di fare ricorso, lasciando tutto in sospeso fino al 27 luglio. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Alunna bocciata in seconda elementare, la scuola si difende: “Troppe assenze”. Ma i genitori ricorrono al Tar - TecnicaScuola : Assenze scuola, alunna di seconda elementare viene bocciata. I genitori fanno ricorso: “Assoluta assenza di motivaz… - ProDocente : Assenze scuola, alunna di seconda elementare viene bocciata. I genitori fanno ricorso: “Assoluta assenza di motivaz… -

Queste le motivazioni che hanno spinto i docenti a impedire all', che ha sette anni, di ...per assenze, la difesa dei genitori 'Nelle poche laconiche righe cui si riduce lo scrutinio ...Ma la scuola si difende: "Abbiamo fatto tutto il possibile per sostenere l'". La storia comincia il 3 giugno, quando gli insegnanti comunicano al papà e alla mamma della bambina la decisione di ...Monza - Bocciata la nuova scuola Citterio-Buonarroti all’ex Macello. Il progetto presentato nei mesi scorsi dal Comune non è stato ammesso al finanziamento di Regione Lombardia e allo stato attuale è ...La bocciatura di una bambina di seconda elementare iscritta ad una scuola di Bari ha scatenato un putiferio. La decisione dell’istituto non è stata per niente gradita dalla famiglia della piccola alun ...