Vittoria di Svezia compie 45 anni, in bilico tra senso del dovere e amore per se stessa (Di giovedì 14 luglio 2022) Oggi, 14 luglio, Vittoria di Svezia compie 45 anni. Nel giorno in cui la Francia ricorda la presa della Bastiglia, nella penisola scandinava si celebre la principessa erede al trono svedese. La prima figlia di re Carlo Gustavo XVI, sorella maggiore del principe Carlo Filippo (qui nell’ultima e tenerissima foto con la moglie e i tre figli) e della principessa Maddalena. Una ragazza tranquilla ma decisa, sempre in bilico tra senso del dovere e amore per se stessa. Il compleanno di Vittoria di Svezia Classe 1977, Vittoria di Svezia è una delle prossime regine che siederanno su un trono europeo. Con lei tante altre sovrane, seppur di un paio di decenni più giovani, da ... Leggi su amica (Di giovedì 14 luglio 2022) Oggi, 14 luglio,di45. Nel giorno in cui la Francia ricorda la presa della Bastiglia, nella penisola scandinava si celebre la principessa erede al trono svedese. La prima figlia di re Carlo Gustavo XVI, sorella maggiore del principe Carlo Filippo (qui nell’ultima e tenerissima foto con la moglie e i tre figli) e della principessa Maddalena. Una ragazza tranquilla ma decisa, sempre intradelper se. Il compleanno didiClasse 1977,diè una delle prossime regine che siederanno su un trono europeo. Con lei tante altre sovrane, seppur di un paio di decenni più giovani, da ...

Pubblicità

RaiNews : #WEuro2022. Un Portogallo molto tenace rende la vita difficile all'Olanda: per le campionesse in carica la vittoria… - calciofemminil2 : Partita bella e ricca di emozioni: l'Olanda supera 3 a 2 un buon Portogallo. In vantaggio con Eruggola e Van der Gr… - RaiNews : #WEuro2022. l'Olanda, campione in carica, vuole mantenere il passo della Svezia: in campo ora contro il Portogallo… - sportli26181512 : Svezia-Svizzera 2-1, decide un gol di Bennison: svedesi verso gli ottavi: Nel girone più equilibrato degli Europei… - sportface2016 : #Europeifemminili2022: prima vittoria per la #Svezia, battuta la #Svizzera 2-1 -