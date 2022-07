Ucraina: droni per Russia sequestrati in porto Gioia Tauro (Di giovedì 14 luglio 2022) Materiale statunitense, per droni dual use, forse diretto in Russia è stato bloccato dalla guardia di finanza e dall'agenzia delle dogane nel porto di Gioia Tauro. Il materiale è stato posto sotto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Materiale statunitense, perdual use, forse diretto inè stato bloccato dalla guardia di finanza e dall'agenzia delle dogane neldi. Il materiale è stato posto sotto ...

