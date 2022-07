“Tu da Palazzo Chigi non ti muovi” Ma c' è il gran rifiuto di Draghi a Mattarella

(Di giovedì 14 luglio 2022) Sergiosi trova a gestire la terza crisi di governo, è quella più difficile ed indecifrabile? La domanda è rivolta a Marzio Breda, giornalista del Corriere della Sera, ospite dell'edizione del 14 luglio de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani: “È il governo del presidentenato da un'emergenza, una formula con tutti dentro, una formula di salvezza nazionale, ma di fatto è un governo del presidente, sul quale lui, non sempre, ma a tratti, ha esercitato un ruolo di lord protettore. Dopo il governo, anche pernon c'è un altro governo. Questo è quello che al Quirinale dicono, non tanto per minaccia ma perché è nelle cose, si sono esaurite tutte le formule possibile. Il presidente preferirebbe che la crisi fosse parlamentarizzata, preferirebbe rinviare alle ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Doccia fredda, anzi gelata, sul governo dei Migliori: la Commissione europea, nella Relazione sullo Stato di diritt… - Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa Draghi: Nelle scorse settimane ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che attrav… - Palazzo_Chigi : L'intervento del Presidente Draghi all'incontro organizzato dall'Associazione Stampa estera. Diretta - Silvergio2377 : RT @ther6666: Palazzo Chigi blindato. - annamaria_ff : @giuseppinaciott @Catia05605065 Lui lo spera, ma non rientrerà più a Palazzo Chigi, se lo può scordare. -

Sin da subito infatti, nessuno ha creduto che Giuseppe Conte avesse digerito l'avvicendamento con Mario Draghi a. Tuttavia la costante ricerca di un pretesto per porre in difficoltà il ...Confronto conE' in corso, secondo quanto si apprende da fonti governative, una interlocuzione consull'ipotesi, su cui il miniostro per i rapporti con il Parlamento ...Si stanno radunando i tassisti di tutta Italia che manifestano nella Capitale contro Uber e il governo. Ncc Italia: "Grave accontentare i tassisti violenti" ...Roma, 12 lug. (askanews) - Al governo 'chiederemo misure straordinarie, già a partire dalle prossime settimane per salvaguardare e tutelare il ...