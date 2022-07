Truffa e violenza sessuale: chiesti 7 anni e mezzo per l’ex direttore del carcere Porcino (Di giovedì 14 luglio 2022) Bergamo. Sette anni e mezzo per Truffa, concussione, turbativa d’asta, violenza sessuale, induzione indebita, falso: è questa la richiesta del pubblico ministero Emanuele Marchisio per Antonino Porcino. l’ex direttore del carcere di Bergamo ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato nell’udienza preliminare a carico suo e di altri 16 indagati. Gli episodi sul quale maggiormente si è concentrata l’accusa riguardano le tangenti di oltre 21mila euro che, secondo il pm, il titolare della Alfa Express di Urgnano Mario Metalli avrebbe pagato a Porcino al fine di aggiudicarsi e non perdere nel corso degli anni l’appalto sulla fornitura al carcere di Monza e la gestione del bar del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Bergamo. Setteper, concussione, turbativa d’asta,, induzione indebita, falso: è questa la richiesta del pubblico ministero Emanuele Marchisio per Antoninodeldi Bergamo ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato nell’udienza preliminare a carico suo e di altri 16 indagati. Gli episodi sul quale maggiormente si è concentrata l’accusa riguardano le tangenti di oltre 21mila euro che, secondo il pm, il titolare della Alfa Express di Urgnano Mario Metalli avrebbe pagato aal fine di aggiudicarsi e non perdere nel corso deglil’appalto sulla fornitura aldi Monza e la gestione del bar del ...

