Taormina, bimbo di 4 anni muore dopo l’infezione di un batterio. La madre accusa l’ospedale: «Aveva solo un virus intestinale» (Di giovedì 14 luglio 2022) Domenico Bandieramonte, un bambino di 4 anni finito in ospedale per un virus intestinale, è morto nella notte all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Il bambino era stato trasferito dopo aver fatto la spola tra alcune strutture sanitarie di Catania e di Messina. Sarebbe stato infettato da un batterio che ha devastato i suoi organi interni e ha provocato un edema cerebrale. Il cadavere del bambino è stato sequestrato dopo le denunce dei genitori. La madre Aveva lanciato un appello sui social chiedendo di essere aiutata. Il piccolo si era sentito male il 29 giugno. Un banale disturbo intestinale che era stato curato in un ospedale di Catania da dove era stato dimesso. Il bambino però ha continuato a ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Domenico Bandieramonte, un bambino di 4finito in ospedale per un, è morto nella notte alSan Vincenzo di. Il bambino era stato trasferitoaver fatto la spola tra alcune strutture sanitarie di Catania e di Messina. Sarebbe stato infettato da unche ha devastato i suoi organi interni e ha provocato un edema cerebrale. Il cadavere del bambino è stato sequestratole denunce dei genitori. Lalanciato un appello sui social chiedendo di essere aiutata. Il piccolo si era sentito male il 29 giugno. Un banale disturboche era stato curato in un ospedale di Catania da dove era stato dimesso. Il bambino però ha continuato a ...

