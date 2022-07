Spread Btp - Bund chiude a 206,6 punti (Di giovedì 14 luglio 2022) Lo Spread tra Btp e Bund, in una giornata di fibrillazione innescata dalla crisi politica, contiene i danni. Dopo aver toccato nel corso della seduta i 218 punti, al chiusura il differenziale segna in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Lotra Btp e, in una giornata di fibrillazione innescata dalla crisi politica, contiene i danni. Dopo aver toccato nel corso della seduta i 218, al chiusura il differenziale segna in ...

pietroraffa : == Titoli Stato: tasso Btp tocca 3,50%, spread a 228 punti #crisidigoverno - Agenzia_Ansa : Non si arresta la caduta di Piazza Affari con le tensioni politiche e una crisi di governo sempre più vicina. Il Ft… - MaxCoenERoth : RT @Agenzia_Ansa: In fumo 17 miliardi in termini di valore azionario. Lo spread tra Btp e Bund contiene i danni. Dopo aver toccato nel cor… - fbx10 : RT @Agenzia_Ansa: In fumo 17 miliardi in termini di valore azionario. Lo spread tra Btp e Bund contiene i danni. Dopo aver toccato nel cor… - Marco86Stracci : RT @itsmeback_: Spread BTP +225 Borsa Milano -3,95% Ogni giorno gli facciamo il culo alla ???? -