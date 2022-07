Spadea Asl Rm1 | “2 500 fragili immunizzati contro l’herpes zoster dal 2014”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dalal 30 giugno 2022 abbiamo vaccinatocirca 2.500 soggettiresidenti nel territorio della Asl Rm1. Fino a dicembre 2021 avevamo a disposizione solo il vecchio vaccino a virus vivo attenuato (Zvl) anti-herpes, che si somministra in singola dose ma èindicato nei pazienti che sono immunocompromessi a causa di una malattia o di una terapia immuno-soppressiva. Dalla fine dello scorso anno, fortunatamente, abbiamo un’arma in piùla malattia; il nuovo vaccino ricombinante, non contenente virus vivo, da somministrare per via intramuscolare a distanza di due mesi e raccomandato in tutte le categorie per le quali è indicata la vaccinazione anti herpesnel Piano ...