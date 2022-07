(Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –. Nils Hartmann usa queste tre parole per presentare la prossima stagione televisiva di Sky. L'executive vice president Sky Studios Italy&Germany ha assicurato che oltre alle tante novità ” ci sarà grande continuità nelle serie”. Sono 100 i titoli Sky Original, tra italiani e internazionali, di cui 60 solo italiani, proposti da Sky solo nel 2022: numeri che ne fanno la prima piattaforma pay per produzione di serie tv in Italia, con 26 titoli originali prodotti negli ultimi 3 anni. “La nostraè quella di essere il luogo dove continuare a trovare il meglio di tutto quello che sono le serie, gli show, l'intrattenimento, i documentari e il cinema in Italia”, ha detto Antonella d'Errico, executive vice president programming Sky Italy, “tutto l'intrattenimento di ...

SkyTG24 : Roma, protesta Taxi: oggi riunione con rappresentanti governo - SkyTG24 : Eternit, salta sentenza a Torino: chiavetta Usb con gli atti è vuota - borghi_claudio : Ma non mi dite... un sindaco di sinistra che ha vinto con irregolarità nel voto... - digitalsat_it : Sky Nuova Stagione 2022 | TV8 si rafforza con sport, show e produzioni originali - IlModeratoreWeb : Sky con i nuovi palinsesti punta su coraggio, talento e ambizione - -

Sky Tg24

... e Dostoevskij,Filippo Timi protagonista, diretto dai fratelli D'Innocenzo, impegnati nella loro prima serie tv. Sono le serie tv originaliannunciate alla presentazione dei palinsesti a ...Grandi novità nella prossima stagione televisiva di, che ancora una volta porterà nelle case degli abbonati una grande varietà di contenuti, ... on demand o, per chi sceglie lo streaming,NOW. ... This England, la serie tv Sky con Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson Nei prossimi mesi è atteso l’arrivo di tanti nuovi titoli internazionali, tra i più grandi blockbuster e i film con protagonisti i volti più premiati, grazie agli accordi del gruppo Sky con tutte le ...Stando a quanto si apprende da Sky Sport, infatti, sono in corso contatti positivi per riportare al San Paolo l'attaccante Dries Mertens.