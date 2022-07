Oro, Argento e Acqua (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il 2021 e quell’incredibile abbuffata di medaglie italiane ai Giochi olimpici di Tokyo ci eravamo ripromessi di non stupirci più. Poi, però, sono arrivati i Mondiali di nuoto a Budapest: per l’Italia mai così tanti podi nella storia mondiale, primo posto nel medagliere tra i Paesi europei, l’orgoglio di aver conquistato gare storicamente tabù. L’Acqua è sempre più azzurra, perché per una Federica Pellegrini che saluta ci sono i Pilato, i Martinenghi, i Ceccon che portano avanti la tradizione vincente in vasca. Ragazzi di vent’anni, proprio come Simone Barlaam: quattro medaglie ai Giochi di Tokyo, tredici titoli da campione del mondo, svariati record del mondo nel nuoto paralimpico. A 21 anni, il milanese è diventato uno dei volti vincenti dello sport italiano. Un vero animale da competizione: agli ultimi Mondiali paralimpici disputati a Madeira, a giugno, ha ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il 2021 e quell’incredibile abbuffata di medaglie italiane ai Giochi olimpici di Tokyo ci eravamo ripromessi di non stupirci più. Poi, però, sono arrivati i Mondiali di nuoto a Budapest: per l’Italia mai così tanti podi nella storia mondiale, primo posto nel medagliere tra i Paesi europei, l’orgoglio di aver conquistato gare storicamente tabù. L’è sempre più azzurra, perché per una Federica Pellegrini che saluta ci sono i Pilato, i Martinenghi, i Ceccon che portano avanti la tradizione vincente in vasca. Ragazzi di vent’anni, proprio come Simone Barlaam: quattro medaglie ai Giochi di Tokyo, tredici titoli da campione del mondo, svariati record del mondo nel nuoto paralimpico. A 21 anni, il milanese è diventato uno dei volti vincenti dello sport italiano. Un vero animale da competizione: agli ultimi Mondiali paralimpici disputati a Madeira, a giugno, ha ...

Pubblicità

_74Nicea_ : Esistono anche le medaglie d'argento. Non solo i patacconi d'oro da stringere tra i denti. Minchia la pesantezza degli eterni numeri uno. - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli oro alle clavette! Trionfo per il gruppo della aerobica secondo il… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro azzurro nel gruppo della ginnastica aerobica! Depetris d’argento nelle bocce!… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli è d’oro alle clavette! Trionfo per il gruppo della aerobica! Depet… - ViaggidiMiranda : Nozze d’oro e d’argento -