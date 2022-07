Omicidio Attanasio, conclusa la missione dei Ros in Congo. Il racconto (e le incongruenze) dei 5 arrestati: “Non sapevamo che a bordo ci fosse ambasciatore” (Di giovedì 14 luglio 2022) Si è conclusa la missione di una settimana dei Ros a Kinshasa, in Repubblica Democratica del Congo, dove finalmente, dopo oltre un anno di attesa e due rogatorie, i nostri inquirenti hanno potuto ottenere copia degli atti di indagine raccolti dalla magistratura Congolese sul triplice Omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista del WFP Mustapha Milambo. Inoltre, hanno potuto incontrare e interrogare le cinque persone agli arresti dal gennaio scorso per il loro presunto coinvolgimento nel triplice Omicidio, nonché acquisire tabulati telefonici e anche 40 video, riguardanti i sopralluoghi effettuati dalle autorità Congolesi nella località di “trois antennes”, sulla route nationale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Si èladi una settimana dei Ros a Kinshasa, in Repubblica Democratica del, dove finalmente, dopo oltre un anno di attesa e due rogatorie, i nostri inquirenti hanno potuto ottenere copia degli atti di indagine raccolti dalla magistraturalese sul triplicedell’Luca, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista del WFP Mustapha Milambo. Inoltre, hanno potuto incontrare e interrogare le cinque persone agli arresti dal gennaio scorso per il loro presunto coinvolgimento nel triplice, nonché acquisire tabulati telefonici e anche 40 video, riguardanti i sopralluoghi effettuati dalle autoritàlesi nella località di “trois antennes”, sulla route nationale ...

