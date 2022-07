No, la Nasa non ha ammesso che il cambiamento climatico «non si verifica a causa dei combustibili fossili» (Di giovedì 14 luglio 2022) Negli ultimi giorni è andato virale su Facebook un articolo del 2019 apparso sul sito Attività Solare dal titolo: «La Nasa ammette: Il cambiamento climatico si verifica a causa dei cambiamenti nell’orbita solare terrestre e non a causa dei combustibili fossili». Nonostante le numerosissime condivisioni, il pezzo di Enzo Ragusa non trae le sue conclusioni sulla base del fondamento scientifico che cita, e, soprattutto, titola l’opposto del vero. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Alcuni fenomeni descritti nel pezzo – i cicli orbitali di Milankovi? – esistono davvero, ma non hanno un’influenza significativa sul clima a breve termine (centinaia d’anni). La Nasa non ha mai «ammesso» che lo fossero, anzi, lo ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Negli ultimi giorni è andato virale su Facebook un articolo del 2019 apparso sul sito Attività Solare dal titolo: «Laammette: Ilsidei cambiamenti nell’orbita solare terrestre e non adei». Nonostante le numerosissime condivisioni, il pezzo di Enzo Ragusa non trae le sue conclusioni sulla base del fondamento scientifico che cita, e, soprattutto, titola l’opposto del vero. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Alcuni fenomeni descritti nel pezzo – i cicli orbitali di Milankovi? – esistono davvero, ma non hanno un’influenza significativa sul clima a breve termine (centinaia d’anni). Lanon ha mai «» che lo fossero, anzi, lo ha ...

