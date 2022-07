“La LCS sta morendo” | Doublelift sospeso dal co-streaming per i suoi commenti

Leggi su esports247

(Di giovedì 14 luglio 2022), ex giocatore professionista di League of Legends, ha rivelato ieri durante il suo livesu Twitch di essere statodal co-delle partite della LCS a causa di alcunifatti all’inizio di questa settimana, riguardanti il numero di spettatori sempre più in calo. Il ban, stando a quanto rivelato dal giocatore, durerà per tutta questa settimana.ha rimproverato la LCS all’inizio di questa settimana per la gestione di uno showmatch tra vari creatori di contenuti, tra cui Mr. Beast, Ninja, Tyler1, Ludwig e altri. Secondo, la LCS ha impedito al mid-laner di Liquid, Bjergsen, di competere, anche se in un primo momento sembrava dovesse giocare nella squadra di Mr. Beast. Secondo ...