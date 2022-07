Pubblicità

Domani, concretamente, dovrebbe arrivare la risposta definitiva di Dragusin al Genoa. E la Juve continua ad attendere. Dragusin continua a fare resistenza sul Genoa, ma la Juve vuole chiudere Cambiaso (ha gli accordi totali). Juve, continua la caccia al vice Vlahovic ma resta il nodo Kean: le mosse bianconere. Ultimissime Juve: continua la preparazione, importante novità su de Ligt.

Calciomercato, a tenere banco la probabile cessione del difensore olandese, vicino al Bayern Monaco. Ma la prima offerta del Bayern non ha entusiasmato la Juventus. TORINO - La Juventus continua la preparazione al Training Center. Nonostante il grande caldo, gli uomini di Allegri stanno lavorando. Allegri ha seguito da vicino il gruppo, che sta alzando i ritmi. Vice Vlahovic, la Juve continua a sperare in Morata. La Juventus guarda in casa Real Madrid per rinforzarsi in vista della prossima stagione: serviranno 50 milioni di euro.