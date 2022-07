Imu, come calcolare la tassa sulla seconda casa (Di giovedì 14 luglio 2022) L’IMU a parte gli imobili di lusso non si paga per la prima casa. come si calcola l’imposta municipale unica sulla seconda casa? Possedere un appartamento o più comporta degli oneri e spese. A parte la manutenzione ordinaria, straordinaria a carico del proprietario, esistono delle tasse che devono essere corrisposte al comune di residenza. Nello L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 14 luglio 2022) L’IMU a parte gli imobili di lusso non si paga per la primasi calcola l’imposta municipale unica? Possedere un appartamento o più comporta degli oneri e spese. A parte la manutenzione ordinaria, straordinaria a carico del proprietario, esistono delle tasse che devono essere corrisposte al comune di residenza. Nello L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

PaulBorgognone : @FrancescaMinie3 @acquadigianca Teoricamente anch'io avrei una seconda casa. Ma non al mare o in montagna. Abbiamo… - immobiliare_it : Non è sempre facile capire come muoversi nel rispetto della legge; uno degli argomenti meno chiari ai più, in termi… - Il_Collo : @AlbertoBagnai Ma toh, uno legge e scopre che le tasse fondiarie, ma 'alla lontana la nostra IMU', dovranno essere… - gjoegl : RT @AdrianoBernabe1: @gjoegl Scusa pensa se a New York tolgono di paga l’imu come fa il comune a pagare gli dipendenti e tutto le altre cos… - AdrianoBernabe1 : @gjoegl Scusa pensa se a New York tolgono di paga l’imu come fa il comune a pagare gli dipendenti e tutto le altre… -