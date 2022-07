Ilary Blasi vola in Tanzania con i figli dopo la separazione con Francesco Totti (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilary Blasi è partita per le vacanze, Francesco Totti è a Roma con Noemi Bocchi. dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, dopo 20 anni insieme (di cui 17 di matrimonio), Ilary Blasi ha preso il volo. E’ in vacanza in Tanzania insieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel, e alla sorella Silvia. Sui Leggi su people24.myblog (Di giovedì 14 luglio 2022)è partita per le vacanze,è a Roma con Noemi Bocchi.l’annuncio dellada20 anni insieme (di cui 17 di matrimonio),ha preso il volo. E’ in vacanza ininsieme ai treCristian, Chanel e Isabel, e alla sorella Silvia. Sui

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - RtTanzania : RT @solospettacolo: Ilary Blasi vola in Tanzania con i figli dopo l'annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti - solospettacolo : Ilary Blasi vola in Tanzania con i figli dopo l'annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti -