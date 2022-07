“Grillini irresponsabili”. Bordata dal Pd, game over per l'alleanza (Di giovedì 14 luglio 2022) L'intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e il suo destino dopo le scelte di Giuseppe Conte e i suoi è uno dei grandi temi del futuro della politica italiana. A parlare delle conseguenze della decisione di non votare la fiducia al dl Aiuti in Senato (si rischia seriamente la crisi di governo e le dimissioni di Mario Draghi) è Andrea Marcucci, senatore dem: “Come ha detto Enrico Letta oggi e come hanno detto Dario Franceschini e Andrea Orlando nei giorni scorsi, la decisione irresponsabile di M5S chiude definitivamente ogni ragionamento su una possibile alleanza”. Il senatore è da sempre molto critico nei confronti dell'asse con i Grillini e anche in un'intervista al quotidiano L'Identità ha battuto il ferro sulla rottura dei rapporti con i pentastellati: “Non ho mai capito il M5S, è un mio limite dall'inizio della ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) L'intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e il suo destino dopo le scelte di Giuseppe Conte e i suoi è uno dei grandi temi del futuro della politica italiana. A parlare delle conseguenze della decisione di non votare la fiducia al dl Aiuti in Senato (si rischia seriamente la crisi di gno e le dimissioni di Mario Draghi) è Andrea Marcucci, senatore dem: “Come ha detto Enrico Letta oggi e come hanno detto Dario Franceschini e Andrea Orlando nei giorni scorsi, la decisione irresponsabile di M5S chiude definitivamente ogni ragionamento su una possibile”. Il senatore è da sempre molto critico nei confronti dell'asse con ie anche in un'intervista al quotidiano L'Identità ha battuto il ferro sulla rottura dei rapporti con i pentastellati: “Non ho mai capito il M5S, è un mio limite dall'inizio della ...

