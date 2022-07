Grande Fratello | grave lutto per una ex gieffina | “Te ne sei andata improvvisamente”

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Voi direte ma com’è possibile? Cioè se sono degli ads (pubblicità) perchè dovrebbero essere “resi pubblici” sono g… - Valerialamastra : @abbassoilcirco @GraziaMusumeci @Aurora38423735 Verrissima coppia ??????tutte le coppie che sono uscite dal grande fra… - Marcellari77 : @fyoobas Salvo il pizzaiolo del grande fratello 1 - ANSA_Motori : Il 'Tempio della Velocità' apre le porte all'Aci Rally Italia Talent. La selezione della Regione Lombardia 2022 del… - Lapid1 : @gloquenzi Velina che sa di grande fratello -

ComingSoon.it

Ma sappiamo bene, anche per esperienza, quanto ciò sia impegnativo: è lasfida della vita ... non formale, non quella gioia con il sorriso che non dice nulla, il sorriso artificiale, ', ...Abbiamo conosciuto Nicola Pisu , 32enne originario di Trento, figlio di Antonello Pisu e la celebre Patrizia Mirigliani nella sesta edizione delVip . Pisu , al suo debutto sul piccolo schermo, ha deciso di mettersi in gioco nella Casa più spiata d'Italia conquistando molto simpatie. La sua storia, caratterizzata da un passato ... Grande Fratello Vip, Giulia Salemi rivela: "Ora sono più matura, non voglio fare l'ipocrita ma..." Tra i concorrenti storici del Grande Fratello, recentemente Simona Salvemini si è trovata ad essere protagonista di un grave lutto. "Te ne sei andata ...Un ex corrente della scorsa edizione del Gf Vip, si è presentato in una veste tutta nuova. Abbiamo conosciuto Nicola Pisu, 32enne originario di Trento, figlio di Antonello Pisu e la celebre Patrizia M ...