Governo, la mossa di D'Incà: evitare fiducia su dl Aiuti (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro per i Rapporto con Parlamento Federico D'Incà sta tentanto di scongiurare la crisi di Governo, che pare ormai a un passo, evitando la fiducia sul dl Aiuti oggi al Senato. C'è stata già un interlocuzione con i diversi gruppi parlamentari. A breve il ministro che è anche un esponente M5S, sonderà Palazzo Chigi per capire se ci sono i margini per arrivare a una soluzione di questo tipo. L'articolo proviene da Italia Sera.

