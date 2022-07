Giffoni Music Concept 2022 con Dargen D’Amico | Francesco Gabbani e tanti altri

(Di giovedì 14 luglio 2022)TORNA LAA CON I LIVE DEGLI ARTISTI PIÙ AMATI DEL MOMENTO, Mara Sattei, The Kolors, Follya, LDA, Shade e non solo: dal 21 al 30 luglio aValle Piana (Sa), nell’arena di Piazza Fratelli Lumiere, torna il, la costolaale delFilm Festival che vedrà protagonisti 30 artisti e 10 showcase. Tornano dal vivo i talenti più amati del panoramaale italiano. Il 21 luglio, alle 19, una coloratissima marcia per la pace coinvolgerà i juror. Dalla Multimedia Valley, i ragazzi sfileranno, attraversando la città per fermarsi all’Arena, accolti ...

